Воспитателям
Проектная деятельность ко Дню защитника Отечества
Цель: Расширить представления детей о Российской Армии. Вызвать желание у детей быть похожими на военных. Развивать чувство любви к своей семье, Родине, уважение друг к другу. Приобщать детей к коллективному
Педсовет
Влияние произведений в стихотворной форме на развитие ребёнка
Можно сказать, что мои воспитанники – это моё лицо, и я должна сделать всё для того, что бы у меня было умное, доброе и самое главное, счастливое лицо. Я не буду скрывать, что пришла работать в сад по
Воспитателям
Формирование грамматического строя речи у старших дошкольников с ОНР
Логопедическая работа с дошкольниками до сих пор в ряде случаев осуществляется без учета конкретных данных системного процесса речевого развития ребенка, а также без учета своеобразных закономерностей дизонтогенеза речи.
Воспитателям
Выбор игрушек для детского сада
Нельзя недооценивать значение игрушек в жизни детей. Это не только развлечение, а прежде всего источник знаний об окружающем мире. С их помощью родители могут в раннем возрасте выявить способности ребенка
Воспитателям
С Новым 2014 годом! Пора подвести итоги и взглянуть в будущее…
Дорогие наши читатели и авторы интернет-журнала «Планета Детства»! Вот и подходит к завершению год змеи, а на пороге уже нетерпеливо стучит копытами резвая лошадка. Нас ждет Новый 2014 год!
Как подготовится к ЕГЭ по английскому Разное
Как подготовится к ЕГЭ по английскому
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Рекомендации по подготовке к ЕГЭ по английскому языку
Идеи лучших подарков мальчику 5 лет Разное
Идеи лучших подарков мальчику 5 лет
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Этой статьей мы решили порадовать родителей, бабушек
Коррекция детской осанки Разное
Коррекция детской осанки: нюансы и рекомендации
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Проблемы с осанкой могут возникать у детей с разного возраста.
Балансир для детей Разное
Балансир для детей: разновидности и особенности устройства
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Доска для балансировки развивает ловкость и равновесие.
Занятие по развитию речи в младшей группе Младшая группа
Занятие по развитию речи в младшей группе
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«Зайка-попрыгайка» Задачи: Связная речь: учить детей
Спортивное мероприятие для родителей и детей Младшая группа
Спортивное мероприятие для родителей и детей
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Начало мероприятия Детей из группы собирает «паровозик» —
Конкурсные работы
Конкурсные работы
Психолого-педагогическая характеристика детей старшего дошкольного возраста
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В последнее время проблема психологической готовности
Конкурсы для воспитателей
VI Международный конкурс презентаций опыта работы дошкольных учреждений и педагогов «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»
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Нет! Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить
Конкурсы для воспитателей
VI Международный конкурс игровых дидактических пособий «Калейдоскоп идей»
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Проблема интеллектуального развития детей на современном
Конкурсы для воспитателей
VI Международный конкурс методических разработок по экологическому воспитанию «Мир, в котором я живу»
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Современные технологии, объемы производства не всегда
Учителям
Мероприятия
Деловая игра с учащимися с нарушениями зрения «Художественная галерея: наблюдения, ощущения, опыт»
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Место проведения: школьный музей. Цель: использованием
Мероприятия
Деловая игра с учащимися с нарушениями зрения «Кто больше увидит»
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Место проведения: музей истории школы Цель: использованием
Первый класс
Урок письма в первом классе «Строчная буква П»
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Цели:  учить писать строчную букву п, записывать слоги
Педсовет
Опыт работы по гражданско-патриотическому воспитанию младших школьников МБОУ Красновской СОШ
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Работая по ФГОС нового поколения, в нашем образовательном
Педсовет
Применение технологии анимации в начальной школе
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Данная технология реализовывается в начальных классах
Первый класс
Конспект занятия кружка «Занимательная математика» в первом классе
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Цель: формировать творческие способности учащихся в
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