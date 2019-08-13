Педсовет

Влияние произведений в стихотворной форме на развитие ребёнка

Можно сказать, что мои воспитанники – это моё лицо, и я должна сделать всё для того, что бы у меня было умное, доброе и самое главное, счастливое лицо. Я не буду скрывать, что пришла работать в сад по