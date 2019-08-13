Разное
Рекомендации по подготовке к ЕГЭ по английскому языку
Разное
Этой статьей мы решили порадовать родителей, бабушек
Разное
Проблемы с осанкой могут возникать у детей с разного возраста.
Разное
Доска для балансировки развивает ловкость и равновесие.
Младшая группа
«Зайка-попрыгайка» Задачи: Связная речь: учить детей
Младшая группа
Начало мероприятия Детей из группы собирает «паровозик» —
Конкурсные работы
В последнее время проблема психологической готовности
VI Международный конкурс презентаций опыта работы дошкольных учреждений и педагогов «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»
Нет! Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить
Проблема интеллектуального развития детей на современном
VI Международный конкурс методических разработок по экологическому воспитанию «Мир, в котором я живу»
Современные технологии, объемы производства не всегда
Учителям
Мероприятия
Место проведения: школьный музей. Цель: использованием
Мероприятия
Место проведения: музей истории школы Цель: использованием
Первый класс
Цели: учить писать строчную букву п, записывать слоги
Педсовет
Работая по ФГОС нового поколения, в нашем образовательном
Педсовет
Данная технология реализовывается в начальных классах
Первый класс
Цель: формировать творческие способности учащихся в